A ridosso della scorsa Gamescom,aveva aperto i preordini di, edizione limitata della console andata sold-out in pochissime ore. Oggi la casa di Redmond ha ufficialmente dato il via ai preorder anche per la versione Standard, prenotabile ora su Amazon Italia.

Amazon propone Xbox One X al prezzo di 499.99 euro con consegna garantita per il day one, previsto per il 7 settembre 2017.

La versione Standard di Xbox One X non includerà giochi o altri contenuti in bundle, il pacchetto comprende la console, il controller, 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE e un mese di abbonamento a EA Access. Effettuando il preorder su Amazon Italia avrete la certezza di ricevere la console il giorno del lancio.