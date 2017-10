Xbox One X: ecco la versione completa dello Spot TV 'Feel True Power'

Dopo una serie di teaser trailer a tema,ha finalmente pubblicato la versione completa di "Feels True Power", il nuovo Spot TV dedicato a. Al momento si tratta solamente della versione giapponese, in attesa di quella americana prevista questa notte negli Stati Uniti.

In cima alla notizia vi abbiamo riportato lo Spot TV completo in lingua giapponese, in cui vengono mostrati una serie di giochi come Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7, Cuphead, FIFA 18 e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.

A fondo pagina, invece, trovate il quarto teaser trailer della serie "Feel True Power", in anticipazione dello Spot TV completo in lingua inglese (che non dovrebbe differire più di tanto da quello giapponese). Ricordiamo che Xbox One X farà il suo debutto sul mercato il prossimo 7 novembre.