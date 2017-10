A sorpresa, gli asset 4K dei giochi supportati supossono essere scaricati a partire da oggi, con un mese di anticipo rispetto al debutto della nuova console. Il download in anteprima, tuttavia, è riservato esclusivamente agliappartenenti al gruppo Alpha.

Il pacchetto potrà essere scaricato sia su Xbox One che su un hard disk esterno, in modo da trasferire in seguito tutti i dati sulla nuova console Microsoft. Una comodità che permetterà agli Xbox Insider di scaricare in anticipo tutti gli asset 4K, preparandosi a giocare su Xbox One X a tutti i titoli attualmente supportati.

Ricordiamo che Xbox One X sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 7 novembre.