è recentemente intervenuto su Twitter per confermare che gli sviluppatori potranno decidere liberamente come gestire il download degli assets inper i giochi su Xbox One X. Le compagni potrebbero dunque rendere opzionali tali file ai possessori di Xbox One e Xbox One S, così da rendere i download più leggeri.

Ogni sviluppatore deciderà in base alle proprie esigenze se far scaricare sempre e comunque gli assets in 4K o se veicolare questi contenuti a tutti i possessori della console, indipendentemente dal modello posseduto. Nel caso di Forza Motorsport 7, ad esempio, gli assets 4K verranno scaricati solamente su Xbox One X e PC, così da alleggerire il download a chi possiede una Xbox One e Xbox One S.