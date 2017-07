Rispondendo a una domanda su Twitter,ha confermato chesarebbe disponibile a proporre bundle e offerte Xbox One X con televisori, così come è già accaduto in Nord America con

Sebbene al momento non ci sia nulla di ufficiale, Spencer non nega che la compagnia sarebbe ben disposta a proporre promozioni di questo tipo. Ricordiamo che Xbox One X sarà disponibile in Europa dal 7 novembre al prezzo di 499.99 euro, al momento sono oltre 80 i titoli che saranno ottimizzati per la nuova piattaforma Microsoft, tra cui Star Wars Battlefront 2, Wolfenstein II The New Colossus, Assassin's Creed Origins e Far Cry 5.