Ci avviciniamo sempre più all'atteso debutto di, la console premium dipensata per il gaming in 4K. A rendere ancor più spasmodica l'attesa dei fan, la casa di Redmond ha pubblicato un nuovo video teaser che anticipa il lancio di uno spot televisivo che verrà mandato in onda a partire dalla prossima settimana.

Il teaser, che potete ammirare in cima alla notizia, è caratterizzato dal rapido susseguirsi di scene tratte da alcuni dei titoli ottimizzati al lancio per la nuova console di Microsoft, tra i quali spiccano in questo caso Assassin's Creed: Origins e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.

Xbox One X sarà disponibile dal 7 novembre al prezzo di 499,99 euro. La console non presenterà una modalità Boost come accade su PS4 Pro.