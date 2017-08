Xbox One X: Microsoft spiega come trasferire giochi e impostazioni da Xbox One

Nel corso dell'Xbox Showcase che si sta attualmente tenendo a Colonia, Mike Ybarra diè intervenuto per spiegare in quale modo sarà possibile trasferire sui giochi e le impostazioni presenti sulle vostre Xbox One.

Per quanto riguarda il trasferimento delle impostazioni, sarà possibile utilizzare dispositivi di archiviazione esterni da collegare via USB a Xbox One X. I giochi, invece, potranno essere trasferiti tramite il metodo appena illustrato, ma anche per mezzo della vostra rete domestica.

I giocatori potranno inoltre scaricare le patch 4K su One e, seguendo le stesse procedure disponibili per il passaggio dei giochi, saranno poi in grado di trasferire il contenuto su Xbox One X.

Oltre a questo, Ybarra ha confermato che la famiglia delle console Xbox riceveranno presto una "light mode" dedicata all'interfaccia utente, che arriverà in concomitanza con un futuro aggiornamento software. Per quanto la "dark mode" continuerà a rappresentare lo standard, gli utenti potranno decidere di optare per questa nuova modalità: potete dare un primo sguardo alla feature grazie alle immagini che trovate in calce.