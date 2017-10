Rispondendo a una domanda su Twitter,fa sapere checome quella di PlayStation 4 Pro: tutti i giochi per Xbox One risulteranno comunque migliori in "automatico" su, anche in assenza di supporto ufficiale.

Ybarra non è sceso nei dettagli, in ogni caso ha ribadito che tutti i giochi per One e One S godranno di alcuni benfici su Xbox One X, indipendentemente dalla pubblicazione di patch e aggiornamenti specifici da parte degli sviluppatori.

Ricordiamo che Xbox One X sarà disponibile in Europa dal 7 novembre al prezzo di 499.99 euro, i preorder sono ora aperti su Amazon e presso i principali rivenditori.