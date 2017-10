Xbox One X non è la risposta a PS4 Pro: Microsoft non conosceva i piani di Sony

Durante una recente intervista rilasciata a MCV , Albert Penello, Senior Director of Product Management di, ha dichiarato di essere rimasto "" quandoha presentato PlayStation 4 Pro.

A quanto sembra, Microsoft non era infatti al corrente dei piani di Sony (e viceversa), motivo per il quale Xbox One X non è da considerarsi una risposta diretta all'arrivo di PlayStation 4 Pro: la nuova console di Redmond era diventata un'idea concreta già da diversi anni.

"Do loro credito per ciò che hanno fatto. Ma, per me, l'osservazione più interessante è che entrambi siamo giunti ad avere un'idea simile, anche se l'esecuzione si è rivelata leggermente diversa. Questo business tende a convergere e divergere in tanti modi, e ovviamente noi non sappiamo cosa stanno facendo gli altri. Non abbiamo indizi sui loro piani, quindi quando hanno annunciato PS4 Pro, sono rimasto sorpreso quanto chiunque altro.

Hanno avuto un'idea differente con quello che hanno voluto costruire, quindi facendo una retrospettiva potrebbe sembrare che noi abbiamo reagito alla loro mossa. Ma la gente che lavora nel settore sa bene che il nostro è stato un progetto che è iniziato da anni, e che abbiamo dovuto stabilire le specifiche con anni di anticipo".

Microsoft - ha poi concluso - ha scorto l'imminente transizione al 4K, ed è per questo che ha deciso di creare una macchina che potesse supportare internamente tale risoluzione.