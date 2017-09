Xbox One X potrà essere provata alla Games Week di Milano

avrà la sua anteprima assoluta in Italia in occasione della, che si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre a Fiera Milano Rho.

Anche quest’anno Xbox e il gaming su PC, in collaborazione con Intel, saranno protagonisti dell’imperdibile tappa italiana dedicata al mondo videoludico con 1000 mq di stand di novità e di intratteniment. Xbox One X – disponibile sul mercato dal prossimo novembre - è stata creata per offrire potenza senza compromessi, massima compatibilità e un design accattivante. Con il 40% in più di potenza rispetto a qualsiasi altra console, un’esperienza immersiva nel gaming 4K nativo, Xbox One X permetterà a tutti gli appassionati in fiera di vivere quest’esperienza di gioco unica su titoli come Forza Motorsport 7, l’ultimo arrivato della saga di racing più famosa della storia disponibile dal 3 ottobre 2017.

Per non perdere l’opportunità di provare tutta la potenza di Xbox One X prenota il tuo posto sul sito della Milan Games Week a questo indirizzo. Allo stand Xbox (Padiglione 8, Stand A2) non mancheranno appuntamenti e attività per gli appassionati di ogni età.