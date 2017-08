Xbox One X potrà essere provata durante l'EGX 2017 di Londra a Settembre

uscirà il 7 novembre, ma a Londra sarà possibile provare la console in anteprima durante l'. L'evento è in programma dal 21 al 24 settembre, e permetterà ai visitatori di giocare a titoli comesulla nuova console

Durante l'EGX 2017 sarà possibile giocare a una serie di titoli ottimizzati per Xbox One X, tra cui Forza Motorsport 7, Assassin’s Creed: Origins, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Sea of Thieves e Super Lucky’s Tale, provando con mano la nuova console "premium" della casa di Redmond.

Per saperne di più sull'evento potete consultare il sito ufficiale. Ricordiamo che nelle ultime ore è trapelata in rete una possibile edizione "Project Scorpio" di Xbox One X, notizia che potrebbe essere confermata durante la diretta pre-Gamescom di Microsoft attesa per domenica 20 agosto alle 21:00.