Xbox One X potrebbe essere la prima console compatibile con la next gen?

Durante un'intervista rilasciata a MCV UK, Albert Penello diha ribadito l'importanza della compatibilità, lasciando intendere che la casa di Redmond vorrebbe supportarla in entrambe le direzioni:potrebbe essere la prima console pienamente compatibile con la next gen?

"Teniamo molto alla compatibilità, la stiamo supportando con impegno, ma non si tratta solo di retro-compatibilità. Non so dire cosa ci riservi il futuro, ma ci troviamo in un periodo storico in cui le persone si preoccupano maggiormente delle proprie community e delle proprie app, facendo passare in secondo piano l'hardware che utilizzano. Anche noi ci stiamo muovendo in questa direzione, supportando la compatibilità." afferma Penello, suggerendo una strategia simile a quella adottata per i dispositivi mobile.

Tuttavia, il lead marketing di Xbox ha scongiurato l'idea che venga prodotta una nuova console ogni anno, come avviene invece per gli smartphone, ma ha comunque dichiarato che "I consumatori sono abituati a questa idea di poter acquistare dispositivi a diversi livelli di performance, e al fatto che quando viene prodotta una nuova generazione di hardware i prodotti software che si sono acquistati in precedenza funzionano ancora."

Insomma, se da un lato viene confermata l'intenzione di supportare la retro-compatibilità, permettendo ai possessori delle nuove console di giocare ai titoli usciti sulle piattaforme precedenti, dall'altro viene suggerito anche il supporto nella direzione opposta, in modo da consentire agli utenti delle console precedenti di giocare ai titoli pensati per le piattaforme successive.

Voi come interpretate le parole di Albert Penello?