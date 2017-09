Xbox One X: i preordini apriranno il 21 settembre in Nord America?

Ad agosto,ha aperto i preordini diin Europa, mentre ad oggi non è ancora possibile prenotare la console negli Stati Uniti. La catenaperò potrebbe aver rivelato la data di apertura dei preorder.

Un banner promozionale comparso sul sito del rivenditore e subito rimosso indicava per il 21 settembre l'apertura dei preorder di Xbox One in Nord America. Non è escluso che nella stessa data molti rivenditori possano riaprire i preordini anche in Europa, al momento infatti i principali negozi europei sembrano aver terminato le scorte a propria disposizione.

Ricordiamo che Xbox One X uscirà il prossimo 7 novembre in Europa e Nord America, la console sarà in vendita al prezzo di 499,99 euro.