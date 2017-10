Il canale YouTube "Linus Tech Tips" ha avuto modo di recarsi alper una occhiata ravvicinata a, aprendo la console e potendo dare uno sguardo ai componenti interni e all'assemblaggio degli stessi.

Microsoft ha progettato la console con una cura maniacale per i dettagli, la componentistica interna è ben posizione per evitare problemi di surriscaldamente e gli spazi risultani studiati proprio per garantire una buona areazione.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al video che trovate in apertura della notizia, ricordandovi che Xbox One X sarà disponibile in Europa dal 7 novembre al prezzo di 499,99 euro.

Preordina Xbox One X su Amazon.it (499.99 euro)