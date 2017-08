Xbox One X Project Scorpio Edition sold-out, in vendita su eBay a oltre 600$

Sono bastate pochissime ore per registrare il sold-out diin tutti i principali mercati: catene come Amazon, GameStop e Best Buy hanno esaurito le unità a disposizione in brevissimo tempo e attualmente i preordini dellarisultano chiusi presso la maggior parte dei rivenditori.

Come da tradizione in questi casi, purtroppo, segnaliamo anche l'ampia diffusione di aste su eBay dove il preordine di Xbox One X Project Scorpio Edition viene venduto a cifre superiori ai 600 dollari, con alcune aste che hanno sfiorato i 1000 dollari.

eBay sta provvedendo a eliminare le inserzioni che violano il regolamento, non è permesso infatti rivendere preordini di oggetti non fisicamente in proprio possesso. Nel momento in cui scriviamo, Xbox One X Project Scorpio Edition non è più disponibile su Amazon Italia ma non è escluso che nuovi rifornimenti possano arrivare nelle prossime ore.