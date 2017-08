Xbox One X Project Scorpio Edition: video unboxing in compagnia di Major Nelson

Dopo la presentazione ufficiale arrivata in occasione della conferenza pre-Gamescom,è tornata a mostrarsi in un video unboxing in compagnia di Major Nelson. Vediamo nel dettaglio il contenuto della confezione.

Xbox One X Project Scorpio Edition è un'edizione limitata della console, prodotta solamente per il periodo di lancio e distribuita in poche migliaia di esemplari. La console presenta la scritta "Project Scorpio" (in verde) sul controller e su un lato della piattaforma, oltre a una texture intrecciata stile fibra di carbonio sulla parte superiore. Inoltre, all'interno della confezione è presente anche uno stand per posizionare la console, come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia.

Ieri sera sono stati aperti i pre-order su Amazon.it, ma le prime scorte sono andate esaurite nel giro di poche ore. Nel momento in cui riportiamo la notizia, sono spuntate le prime inserzioni su eBay per Xbox One X Project Scorpio Edition, con alcune aste che sono arrivata fino a 1000 dollari.