Xbox One X: pubblicati due nuovi teaser trailer della serie 'Feel True Power'

ha pubblicato due nuovi teaser trailer della serie "Feel True Power" dedicati a, la nuova console della casa di Redmond in arrivo il 7 novembre. Il tema portante due spot rimane la potenza bruta della piattaforma.

Dopo il primo spot, intitolato "Dilate", in cui venivano messe in risalto le potenzialità grafiche di Xbox One X, i due nuovi teaser trailer, intitolati "Gasp" e "Veins", si concentrano rispettivamente sulle sensazioni di stupore e sulle scariche di adrenalina che la nuova console Microsoft sarà in grado di offrire ai giocatori.

Nell'attesa che Xbox One X faccia il suo debutto il prossimo 7 novembre, potete dare un'occhiata a questo video in stile fumetto dedicato alla line-up della console. Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.