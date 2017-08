Xbox One X ha registrato i pre-order più rapidi della storia di Xbox

è lieta di annunciare cheha registrato i pre-order più rapidi della storia di, superando pure le aspettative della compagnia. Parte del merito va alla speciale, annunciata durante la Gamescom 2017 e andata in sold-out nel giro di un solo giorno.

"Microsoft ci è riuscita di nuovo! L'innovazione e la potenza dietro Xbox One X ha catturato l'attenzione e l'interesse dei nostri acquirenti in tutto il mondo. La velocità alla quale sono andati esauriti i primi pre-order ha superato le nostre aspettative e il successo che aveva registrato il primo modello originale." si legge in un annuncio pubblicato da GameStop.

La casa di Redmond ha inoltre confermato che diffonderà al più presto nuovi dettagli sui pre-order di Xbox One X, avvisando quando saranno disponibili le nuove scorte. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Microsoft.

Voi siete riusciti a prenotare la vostra Xbox One X?