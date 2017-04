Xbox One X sarà il nome ufficiale di Project Scorpio?

Sul sito spagnolo di elsate.com è comparso un rumor sul nome definitivo di: la nuova console Microsoft potrebbe chiamarsi, in linea con il nome Xbox One S scelto per il modello Slim?

Il rumor sembra molto sensato: se il modello Slim di Xbox One è stato chiamato Xbox One S, non appare affatto strano che la nuova console Microsoft possa chiamarsi Xbox One X, in riferimento alla potenza extra messa a disposizione dall'hardware. Sottolineamo che al momento si tratta solo di una voce di corridoio, ma per conoscere la verità basta attendere la presentazione ufficiale di Project Scorpio fissata per il 6 Aprile. Intanto la console è apparsa su Amazon, lasciando circolare nuove indiscrezioni sulle dimensioni della macchina.