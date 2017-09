Xbox One X sarà presente alla Milan Games Week con novità e anteprime

porterà tutta la potenza dial, l'evento dedicato ai videogiochi più importante d'Italia. I visitatori potranno apprezzare le novità in uscita sull'ultima arrivata della famiglia

In occasione della Milan Games Week 2017 che si svolge a Fiera Milano Rho dal 29 settembre al 1 ottobre, Microsoft presenta in anteprima assoluta in Italia la rivoluzionaria Xbox One X, la console più potente al mondo, dotata di una risoluzione in 4k nativo in grado di ridefinire l’esperienza di gioco. L’ultima arrivata nella famiglia Xbox One sarà accompagnata dai principali titoli della line-up Xbox, giocabili sia su console sia su PC grazie a Windows 10 e la collaborazione con Intel. Tra i titoli più attesi Forza Motorsport 7, una garanzia di qualità per gli amanti del racing virtuale, in grado di sfruttare a pieno le potenzialità della nuova console, e Cuphead, un classico run and gun dalla grafica new-old school che richiama i cartoni animati degli anni ’30 sviluppato dallo studio MDHR. Spazio anche all’ultima novità Age of Empires: Definitive Edition, la versione rimasterizzata in 4k del primo capitolo della saga del gioco di ruolo più famoso di sempre, e a Minecraft Better Together Update, che permetterà a tutti i crafter di giocare liberamente nel mondo di blocchi più amato di sempre su console, PC e smartphone Honor. Non mancheranno poi iniziative sorprendenti come la possibilità di vedere da vicino due Performance Car Ford presenti nell’ultimo capitolo di Forza, la Mustang e la Focus RS, e il booth Mixer, che offrirà un live streaming di 3 giorni sul canale Xbox IT per raccontare le novità dell’ultima edizione della Milan Games Week.

Xbox One X

Lo stand Xbox ospiterà in anteprima italiana Xbox One X, la rivoluziona console, disponibile sul mercato dal prossimo 7 novembre, è stata sviluppata per essere la migliore console con cui creare giochi e giocarli. Con il 40% in più di potenza rispetto a qualsiasi altra console, Xbox One X offrirà infatti una nuova esperienza di gioco su titoli come Forza Motorsport 7 e anche sui giochi già presenti nelle librerie dei giocatori grazie a colori e sfumature più intensi e luminosi, framerate più fluidi e tempi di caricamento più rapidi. Xbox One X è stata creata per offrire potenza senza compromessi, massima compatibilità e un design accattivante.

Anteprime ed Esclusive

Allo stand Xbox non mancheranno poi anteprime ed esclusive. Protagonista dell’area Xbox sarà il mondo del racing virtuale che vedrà numerose postazioni di Forza Motorsport 7, l’ultimo capitolo della saga di corse automobilistiche più acclamata di sempre. Tra i più attesi anche Age of Empires: Definitive Edition, una rivisitazione in alta definizione del primo capitolo della saga RTS che ha segnato una generazione di gamers, arricchito da una colonna sonora rimasterizzata e da nuovi elementi gameplay per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Grande attesa per i due titoli RPG d’azione open world più famosi al mondo: La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra di Warner Bros. Interactive Entertainment, il secondo capitolo della saga dedicata al Signore degli Anelli con un’area di azione ancora più vasta che si estende fino alla regione di Gondor per rendere il gioco ancora più dinamico ed avvincente, e Assasins’ Creed Origins di Ubisoft, in cui gli appassionati avranno la possibilità di esplorare l’Antico Egitto, vivendo molteplici avventure e storie coinvolgenti durante un viaggio che cambierà il corso della civiltà.

Titoli terze parti e ID@Xbox

In ambito sportivo non mancheranno postazioni dedicate allo sport più amato dagli italiani, il calcio, con PES 2018 di Konami. Queste postazioni di gioco saranno animate e rese più sfidanti dalla presenza del nuovo OneBlade di Philips. Non mancheranno poi i titoli dedicati al mondo delle corse su due ruote con MotoGP 2017 e MXGP3 di Milestone. Ampio spazio infine per gli amanti degli indie grazie al programma ID@Xbox, con titoli come Cuphead, Robocraft e All Star Fruit Racing.

“La Milan Games Week da sempre rappresenta per Xbox un momento importante per incontrare la community di gamer e mostrare tutte le nostre novità. Quest’anno siamo orgogliosi di portare per la prima volta in Italia la Xbox One X, una console incredibile e attesissima dalla quale gli appassionati di tutto il mondo hanno ragione di aspettarsi grandi cose. In fiera abbiamo preparato per i nostri fan lo stand più grande di sempre, dando ancora più spazio ai giochi e creando tantissime esperienze anche grazie ai nostri partner”, commenta Paolo Bagnoli, Direttore della Divisione Xbox per l’Area Mediterranean. “Non solo grazie alla nostra piattaforma Mixer portiamo i migliori contenuti e grandi ospiti di questi giorni di Milan Games Week sugli schermi di tutti i videogiocatori italiani per vivere l’esperienza Xbox dovunque ci si trovi”.

Intel

Intel mette in mostra straordinarie esperienze di gaming su PC e di Realtà Virtuale alla Milan Games Week 2017. L’azienda ha costruito il suo percorso nel gaming nel corso degli anni, con innovazioni tecnologiche che hanno portato importanti evoluzioni nel campo. Oggi, la nuova famiglia di processori Intel® Core™ Serie X è la più potente, scalabile e accessibile piattaforma Intel di fascia alta per desktop di sempre, e l’appena annunciata famiglia di processori Intel® Core™ di ottava generazione per desktop offre miglioramenti importanti per tutti gli usi e un’esperienza insuperabile, in particolar modo per i gamer. Inoltre, Intel è all’avanguardia nello sviluppo degli eSports: non solo lavorando per rendere il gaming sempre più coinvolgente, ma aiutando a diffondere gli eSports nel mondo attraverso programmi e iniziative, come gli Intel Extreme Master.

Acer

La linea di videogiochi Xbox Play Anywhere è altrettanto fruibile sulla piattaforma PC, sfruttando le peculiarità tecnologiche della linea di notebook Acer Predator. Acer Predator Triton 700 è un notebook gaming ultrasottile con display da 15” dotato di tecnologia G-Sync con refresh rate fino a 120 Hz oltre alle più recenti soluzioni grafiche Nvidia compresa la nuova GTX 1080 MAX-Q design.

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, giocabile in anteprima!

All’ interno dello stand sarà possibile provare in anteprima assoluta, La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, uno tra i titoli più attesi dell’anno, disponibile dal prossimo 10 ottobre. 20 le postazioni di gioco a disposizione dei giocatori, per un titolo che promette di ripetere l’incredibile successo ottenuto nel primo, apprezzatissimo, episodio.

Milestone

Milestone nasce a Milano nel 1996 e rappresenta la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di videogiochi per PC e console. Con un team di 200 persone Milestone sviluppa e pubblica in tutto il mondo videogiochi dedicati al mondo Motori. Creatrice della serie ufficiale MotoGP™ e MXGP – The Official Motocross Videogame e Ride si posiziona come l’azienda numero uno al mondo nel segmento Moto e punto di riferimento nel segmento auto. Grazie alla passione per la tecnologia e il mondo motori i giochi Milestone vengono apprezzati in tutto il mondo, portando nelle case l’emozione della guida e dei campionati più conosciuti.

Philips

Anche lo stile diventa un terreno di gioco con OneBlade di Philips: lo strumento “all in one” che rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. OneBlade permette infatti di creare qualunque tipo di look con estrema facilità e di liberarsi del fastidio di dover utilizzare più strumenti, offrendo una soluzione particolarmente adatta anche agli uomini con pelle sensibile.

Honor

Anche Honor, il brand di smartphone per i nativi digitali, collabora con Xbox per portare l’esperienza cross-platform di Minecraft sui propri device di ultima generazione. Sarà possibile mettere mano su tutta la gamma Honor: dal nuovissimo Honor 9, il top di gamma con il design inconfondibile a nano-texture, a Honor 8 Pro, il device per chi vuole prestazioni senza compromessi grazie ai suoi 6GB di RAM e schermo 2K. Inoltre attenti ai fan di Honor in versione Honorman! Con il loro mantello azzurro, si aggireranno per la fiera. Chi troverà Honorman e condividerà su Instagram la foto con gli hashtag dedicati #Honorman e #MGW17, potrà vincere una imperdibile box con gadget Honor!

Le cuffie Plantronics e la tecnologia Dolby Atmos allo stand Xbox

Plantronics, pioniere nella tecnologia audio e wearable, sarà presente allo stand Xbox con oltre 170 cuffie della gamma Gaming Plantronics RIG installate sulle console Microsoft. La famiglia di prodotti RIG sono ideali per una chiarezza di dettagli senza paragoni durante il gioco e rappresentato i primi sistemi modulari di auricolari per giochi realizzati con componenti configurabili dall’utente. Inoltre, alla Milano Games Week 2017 Plantronics presenterà in anteprima l’innovativa gamma di cuffie Plantronics RIG con Dolby Atmos per l’utilizzo su console Xbox o su PC Windows 10. Questa tecnologia di ultima generazione offrirà effetti audio sensazionali e capaci di spaziare intorno ai giocatori con maggiore precisione e realismo, garantendo una percezione avanzata dell’ambiente circostante.

Samsung

Per il secondo anno consecutivo, Xbox ha scelto Samsung come partner monitor e TV per la Milan Games Week. Samsung ha voluto affiancare a Xbox i Curved Gaming Monitor, progettati per ottimizzare e arricchire l’esperienza di gioco. Il nuovo monitor curvo CHG70 da 27” si distingue per un design pulito e una risoluzione WQHD, che uniti a una curvatura di 1800R immerge completamente il giocatore nella sessione di gioco. Basato sulla tecnologia Quantum Dot, il monitor CHG70 è dotato di supporto HDR e un tempo di risposta da 1 Ms, garantendo allo stesso tempo ricchezza cromatica e una maggiore gamma di livelli di luminosità che valorizzano il gioco, senza fastidiose scie anche nelle sequenze più rapide.

Tutte le attività presenti allo stand Xbox saranno possibili grazie anche alla collaborazione del partner tecnico MSI Gaming.

STAND XBOX

Padiglione 8, stand A2, Fiera Milano Rho

TITOLI XBOX PRESENTI IN FIERA

Forza Motorsport 7 - ll videogioco di corse più venduto di questa generazione di console torna con Forza Motorsport 7. Scopri il pericolo e la bellezza di gare al limite con il gioco di racing automobilismo più completo mai concepito. I piloti godranno di una fantastica grafica in 4K nativo a 60fps, risoluzione realistica in HDR in 30 ambientazioni famose con condizioni di corsa che variano ogni volta che i giocatori tornano in pista. Sia che siano alle prime armi o dei professionisti, gli appassionati potranno collezionare oltre 700 auto Forzavista™, inclusa la fantastica cover car Porsche 911 GT2 RS 2018 e il più vasto assortimento di Ferrari, Porsche e Lamborghini di sempre.

Cuphead - Cuphead, disponibile come titolo Xbox Play Anywhere, è un classico gioco d'azione run and gun, concentrato principalmente sulle battaglie con i boss. Ispirato ai cartoni animati anni '30, presenta grafiche e audio attentamente curati per rispettare le stesse tecniche dell'epoca, ossia animazione tradizionale con disegni a mano, sfondi in acquarello e registrazioni jazz originali. I giocatori potranno vestire i panni di Cuphead o Mugman (in modalità a giocatore singolo o in co-op locale) e attraversare strani mondi, raccogliere nuove armi, imparare potenti mosse speciali e scoprire segreti nascosti mentre cercano di pagare il proprio debito con il diavolo!

Age Of Empires: Definitive Edition - A venti anni di distanza dall’arrivo di Age of Empires, ritorna la versione rimasterizzata del primo capitolo della saga RTS ad ambientazione storica più giocato di sempre, Age of Empire: Definitive Edition. In questo universo i giocatori avranno il controllo di una neonata civiltà che dovà essere guidata verso il progresso tecnologico e la supremazia militare, partendo dall’età della pietra evolvendosi sino all’età del ferro. La Definitive Edition vedrà il supporto 4K, un soundtrack di impatto e numerosi miglioramenti al gameplay.

Minecraft Better Together Update – Minecraft Better Together Update offre a tutti gli appassionati l'esperienza di gioco completa su console, cellulare, VR e PC Windows 10. L'unificazione di Minecraft tra le piattaforme trasforma ovunque l'esperienza di Minecraft da gioco a piattaforma, fornendo un accesso semplificato ai grandi server delle community, alle opere create dalle community su Minecraft Marketplace, ai Realms, ai server dedicati e a molto altro ancora.

Robocraft – Freejam - Un entusiasmante free to play ambientato su Marte, l’incrocio perfetto tra la filosofia di gioco di Minecraft e uno sparatutto online tra veicoli. I giocatori avranno accesso ad un ambiente libero in cui potranno dare sfogo alla fantasia utilizzando i cubi di diversi materiali per creare il proprio veicolo personalizzato dotandolo di armi da fuoco ed ogni sorta di equipaggiamento, preparandosi al meglio per sfidare altri giocatori in eccitanti deathmatch a squadre.

All Star Fruit Racing – 3DClouds – Il gioco di corse di kart più atteso dell’anno si presente più colorato, fruttato, strategico e più divertente di qualsiasi altra cosa prima. Con un massimo di 23 personaggi tra cui scegliere e un kart altamente personalizzabile, i giocatori potranno competere per ottenere la vittoria schivando palle da bowling di cocco e dinosauri affamati, mentre si corre sulla luna o Machu Picchu. La velocità è nulla senza strategia: raccogliere i frutti, accatastarli nei serbatoi del kart e scatenare il loro potere completamente o parzialmente al momento giusto della gara sono cruciali per il successo.

TITOLI TERZE PARTI PRESENTI IN FIERA

La Terra Di Mezzo L’Ombra Della Guerra - Warner Bros. Interactive Entertainment – Dopo l’incredibile successo del primo episodio, acclamato da pubblico e critica, torna a stupire con La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra. Ai giocatori il compito di detenere un nuovo Anello del Potere e confrontarsi con nemici ancora più mortali, tra cui Sauron e i suoi Nazgul, in un battaglia monumentale per la Terra di Mezzo. Il nuovo RPG d’azione open world nasce dall’espansione del pluripremiato Nemesis System. Il livello avanzato di personalizzazione presente in La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor è adesso applicabile all’intero mondo dove gli ambienti e i personaggi sono plasmati dalle azioni e decisioni dei giocatori, dando vita a uno spazio unico e personalizzato per ogni esperienza di gioco. Disponibile per Xbox Play Anywhere a partire dal 10 Ottobre 2017.

Assassin’s Creed Origins - Ubisoft - Un viaggio nell’antico Egitto, il luogo più misterioso della storia, durante un periodo cruciale che cambierà il mondo. I giocatori potranno scoprire i segreti al di là della Grande Piramide, i miti dimenticati, gli ultimi faraoni e l’origine della Fratellanza degli Assassini. Negli ultimi quattro anni il team che ha lavorato ad Assassin’s Creed IV Black Flag ha creato un nuovo inizio per la serie. I giocatori scopriranno un nuovo modo di combattere in cui potranno passare dalle armi da mischia a quelle a lungo raggio, e affrontare più nemici allo stesso tempo. Non mancherà l’opportunità di scegliere le abilità più congeniali al proprio stile di gioco, durante l’esplorazione dell’intero territorio dell’Antico Egitto, vivendo molteplici avventure e storie coinvolgenti in un viaggio che cambierà il corso della civiltà.

MotoGP™ 2017 - Milestone - Il gioco più completo della MotoGP™ mai realizzato che porta con sè tutta l'adrenalina e la voglia di velocità della nuova stagione del motomondiale. Il titolo include tutti i piloti, team e circuiti del 2017, oltre al campionato Red Bull Rookies Cup. Questa edizione ha raggiunto per la prima volta i 60 frame al secondo, garantendo una resa senza precedenti ed un'estrema godibilità per il consumatore finale

MXGP3 - The Official Motocross Videogame – Milestone - Tutta l'adrenalina del Motocross nell’ unico videogioco del campionato ufficiale! MXGP3 - The Official Motocross Videogame offre l'esperienza di gioco più coinvolgente di sempre, con un gameplay e una grafica completamente nuovi grazie ad Unreal® Engine 4. Sarà infatti possibile correre sui 18 tracciati reali e nell'MXoN, con tutti i piloti, le moto delle categorie MXGP e MX2 della stagione 2016, provare per la prima volta l'emozione della guida di 10 moto 2 tempi e rendere unico il proprio rider e la propria bike, con più di 300 componenti ufficiali per una personalizzazione unica.