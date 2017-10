Xbox One X: scorte iniziali pari a 1/4 di quelle del lancio di Xbox One

Stando a quanto emerso da un recente sondaggio condotto da MCV, le scorte iniziali dicorrispondo a poco meno di un 1/4 dei rifornimenti con cuilanciò sul mercato l'originale

Essendo una console premium, è naturale che Xbox One X arrivi sugli scaffali in quantità minore rispetto al modello standard. Tuttavia, come rivelano diversi rivenditori ai microfoni di MCV, la domanda di mercato si sta dimostrando decisamente alta; motivo per il quale diversi retailer stanno già sperando in un restock della nuova console.

"Stiamo assistendo ad una domanda davvero alta per Xbox One X", ha commentato un distributore di Exertis. "E, mentre noi stiamo facendo del nostro meglio per tenere il passo, sfortunatamente si dà il caso che, come accade con il lancio di qualunque console, c'è un numero di rifornimenti limitato. Non riguarda solo i retailer indipendenti, e stiamo scoprendo che ogni catena vorrebbe disporre di maggiori unità di Xbox One X al lancio, il che è indice dell'alta domanda che stiamo vedendo."

Un importante, ma non meglio specificato, retailer ha inoltre aggiunto: "Tutti i lanci delle console sono caratterizzati da un numero limitato di unità seguito da un nuovo rifornimento. Succederà di nuovo, non c'è da preoccuparsi. È accaduto più e più volte. Preordinate o ve lo lascerete scappare, questo è il nostro mantra. La maggior parte dei consumatori è consapevole di questo."

Xbox One X sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 7 novembre 2017.