Xbox One X: secondo un analista il prezzo di 499 $ è un affare

Manca ormai poco più di un mese all'arrivo disul mercato, console con la qualeintendere attrarre i videogiocatori più esigenti grazie a prestazioni non raggiungibili dalle altre macchine in commercio.

I pareri sul successo della nuova console restano altalenanti, e secondo Lewis Ward, Research Director di IDC specializzato nel settore gaming, nemmeno "la console più potente mai creata" riuscirà a colmare il divario creatosi tra Sony e Microsoft.

"No, a Microsoft non basterà Xbox One X per raggiungere Sony", ha dichiarato Ward in un'intervista concessa a GamesTM.

"Ad ogni modo, il prossimo anno sarà in grado di dare del filo da torcere a PlayStation 4 Pro negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Le mie proiezioni parlano di 4 milioni di Xbox One X spedite dall'ultimo trimestre 2017 fino alla fine del 2018, mentre le console PlayStation 4 Pro saranno 5 milioni."

In aggiunta, Ward ha condiviso le analisi di mercato per i servizi EA Access e Xbox Game Pass, svelando come il 20 percento dei giocatori Xbox One posseggano anche uno dei sopracitati abbonamenti. Un risultato piuttosto incoraggiante considerando la giovane età dei servizi e il loro costo.

Nel corso dell'intervista, l'analista ha inoltre fatto notare come il prezzo di 499,00 $ di Xbox One X non sia eccessivamente elevato se si considerano le sue caratteristiche:

"Credo che inizialmente Microsoft potrebbe vendere l'hardware in perdita. Dopo aver sezionato la console e analizzato la componentistica interna, abbiamo concluso che il prezzo di mercato dovrebbe essere di almeno 600 $ . Quindi, sì, è costosa rispetto alle altre console sul mercato, ma visto l'hardware in questione credo che 500 $ siano un affare".

Xbox One X sarà disponibile a partire dal 7 novembre 2017.