Xbox One X: trapelano nuove immagini della Project Scorpio Edition

Wired UK ha pubblicato, in anticipo sui tempi, un articolo su, edizione limitata della nuova console Microsoft che dovrebbe essere annunciata questa sera durante lo showcase Xbox pre Gamescom. L'articolo è stato rimosso ma le immagini dihanno iniziato a circolare sul web.

La pagina è stata rimossa da Wired UK, secondo quanto riportato questa versione si distingue per uno chassis a trama intrecciata nella parte superiore e per la scritta Project Scorpio (di colore verde) sul controller e sulla console. Una Limited Edition prodotta in quantità ridotte e disponibile solamente al lancio per un periodo di tempo estremamente limitato.

I preordini di Xbox One X Project Scorpio Edition dovrebbero aprire ufficialmente dopo lo showcase di Microsoft, in programma per questa sera alle 21:00, ora italiana. Potete seguire l'evento commentato in italiano sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it, vi aspettiamo!