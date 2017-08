Xbox One X e Xbox One X Project Scorpio Edition: preordini aperti su Amazon.it

A pochi minuti dal termine dello Showcase Microsoft alla Gamescom 2017,ha ufficialmente aperto i preordini di. Le due console sono ora disponibili per il preordine su Amazon.it al prezzo di 499,99 euro.

Xbox One X Project Scorpio Edition è una edizione limitata della console, prodotta solamente per il periodo di lancio e distribuita in poche migliaia di esemplari. Xbox One X Scorpio Edition presenta la scritta "Project Scorpio" (in verde) sul controller e su un lato della piattaforma, oltre a una texture intrecciata stile fibra di carbonio sulla parte superiore. Inoltre nella confezione (dall'artwork esclusivo e diverso rispetto al box standard) è presente anche uno stand per posizionare la console.

Di seguito, i link per il preordine di Xbox One X e Xbox One X Project Scorpio Edition:

In entrambi i casi la disponibilità è prevista per il 7 novembre 2017. Da segnalare come nel momento in cui scriviamo Amazon è ancora alle prese con l'aggiornamento del database, i preordini potrebbero quindi risultare discontinui, la situazione dovrebbe stabilizzarsi nella giornata di domani, lunedì 21 agosto.