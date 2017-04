Xbox Scorpio all'E3 2017: il messaggio di Phil Spencer

Con un messaggio pubblicato su Xbox Wire,ribadisce che il 2017 sarà l'anno dello Scorpione e che all'E3 di Los Angeles,toglierà i veli alla sua console, rivelando dettagli su data di uscita, prezzo e line-up di lancio di

Il responsabile della divisione Xbox sembra entusiasta e per l'occasione ha pubblicato un suo messaggio personale rivolto a tutti i giocatori: "Non vediamo l'ora di svelarvi le potenzialità di Project Scorpio e le esperienze che mostreremo al prossimo E3. Xbox Scorpio è la più potente console mai creata, pensata per favorire il lavoro degli sviluppatori e ovviamente per venire incontro alle esigenze dei giocatori. Abbiamo ancora tanto da dire, l'appuntamento è per domenica 11 giugno alle 14:00 (le 23:00 ora italiana, ndr)."

Non che ci fossero molti dubbi riguardo la presenza della console all'E3, dopo il reveal delle specifiche tecniche di Xbox Scorpio ad opera di Digital Foundry, Microsoft si occuperà di rivelare gli altri dettagli come il nome ufficiale, il prezzo, la data di uscita e la line-up software.