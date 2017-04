Xbox Scorpio: un analista esprime le sue perplessità sulla console Microsoft

Dopo il reveal tecnico tenuto da Digital Foundry nei giorni scorsi, sono molte le opinioni che si susseguono e si confrontano nei riguardi di, la nuova e potente console chelancerà sul mercato entro la fine del 2017.

GameIndustry ha raccolto alcune di queste voci, interpellando diversi analisti di compagnie di ricerche di mercato. Tra questi, si è espresso in termini non molto entusiastici anche David Cole, a capo di DFC Intelligence.

"Un tempo Microsoft mirava a raggiungere una base estesa di clienti, ma ora persistono nel puntare ai giocatori interessati agli hardware avanguardistici e più ai numeri che non ai giochi. Nell'ultimo report di DFC Intelligence, abbiamo notato che un numero sempre maggiore di sviluppatori stanno decidendo di non pubblicare i loro giochi su Xbox One questa stagione. Project Scorpio non dà loro ragione di cambiare atteggiamento, perché è una console rivolta all'utenza core di Xbox. Affinché Scorpio possa essere un successo, Microsoft deve riuscire a convincere i non possessori di Xbox One".

Siete d'accordo con queste dichiarazioni? Ricordiamo che Microsoft terrà una nuova presentazione di Xbox Scorpio al prossimo E3 2017. Intanto, un utente NeoGaf ha provato ad immaginare quelle che saranno le dimensioni della console; mentre IDC ha previsto un costo di almeno 700 dollari per la nuova console di Redmond.