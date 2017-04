Xbox Scorpio costerà 499 dollari secondo Digital Foundry

Nella giornata di ieri sono state rivelate le, in molti si aspettavano di scoprire anche dettagli sul prezzo della console, ma così non è stato. Questo aspetto verrà annunciato al prossimo E3 di Los Angeles, tuttavia Digital Foundry ha provato a ipotizzare il costo della nuova piattaforma

Questa l'ipotesi di Digital Foundry riguardo il prezzo di Xbox Scorpio: "PlayStation 4 Pro costava 399 dollari al lancio ma in questo caso riteniamo che si possa salire ulteriormente con il prezzo. Scorpio ha un processore più performante, 4 GB di memoria RAM in più, un disco fisso più veloce, un lettore Blu-Ray Ultra HD e un sistema di raffreddamento che ad oggi rappresenta lo stato dell'arte. Considerando tutto questo, la qualità costruttiva e il design - che vi assicuriamo, vi sorprenderà - ipotizziamo un possibile prezzo di lancio di 499 dollari. Ma ripetiamo, si tratta solamente di una nostra ipotesi."

Cosa ne pensate di questo possibile prezzo di Project Scorpio? Microsoft non ha voluto rivelare alcun dettagli riguardo il costo della console, Mike Ybarra ha però ribadito che Scorpio è una piattaforma progettata per i clienti premium, pensata per coloro che desiderano il massimo.