Xbox Scorpio: dettagli sulle potenzialità della CPU e rimozione dell'ESRAM

Nick Backer diha parlato ai microfoni di Digital Foundry dopo la, rivelando nuovi dettagli sulla CPU della nuova console e sulla rimozione dell'ESRAM. Di seguito, un breve estratto dall'intervista.

Queste le parole di Nick Backer: "Con il nuovo sistema di memoria che abbiamo adottato, abbiamo abbastanza larghezza di banda per coprire tutto quello che ci forniva la ESRAM su Xbox One. Grazie alla memoria di tipo GDDR5, alla già citata larghezza di banda e ai miglioramenti alla GPU siamo al riparo da qualsiasi problema. Per quanto riguarda la CPU, posso dirvi che si tratta di un chipset a otto core organizzati come due cluster, con un totale di 4 MB di cache L2. Si tratta di unità uniche realizzate appositamente per Scorpio, capaci di girare a 2,3 GHZ. Il nostro obiettivo, in questo caso, era quello di spingere al massimo le performance mantenendo però la totale compatibili con i giochi per Xbox One."

Maggiori dettagli su Project Scorpio saranno diffusi all'E3 di Los Angeles, in questa occasione Microsoft svelerà il design della console, il nome ufficiale e il prezzo, oltre alla line-up di lancio e alla data di uscita.