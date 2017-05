Xbox Scorpio: il Dev Kit si mostra in un nuovo video

Jez Corden di Windows Central ha recentemente pubblicato un breve video che ritrae il Dev Kit di Xbox Scorpio, la nuova console mid-gen che Microsoft presenterà nel corso del prossimo E3. Il filmato mostra in azione il display frontale, che riporta informazioni tecniche come il framerate del gioco.

Posizionati in alto rispetto al sopracitato pannello, troviamo tre pulsanti che modificano le informazioni da visualizzare, una caratteristica che tornerà sicuramente utile a molti sviluppatori. In quanto a form factor, il Dev Kit ha un aspetto piuttosto simile a quello di Xbox One S, revisione della console ammiraglia di Microsoft.

Prima del revealing ufficiale che si terrà in occasione della fiera statunitense, Xbox ha invitato la testata di Digital Foundry nei propri laboratori per dare uno sguardo al suo hardware, svelandone le specifiche tecniche. Trovate il video del Dev Kit di Project Scorpio in calce all'articolo.