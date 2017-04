Xbox Scorpio: il director di Xbox Core parla di 4K, framerate e spatial audio

La presentazione delle specifiche tecniche di Xbox Scorpio ha dato l'occasione ad alcuni membri del team di esprimere la propria visione sulla console. In particolare, il Group Program Director di Xbox Core, Kevin Gammill, ha fornito ulteriori dettagli sulla risoluzione 4K.

"Per me 4K racchiude un set molto specifico di caratteristiche", ha commentato Gammill. "Non si tratta quindi solo degli oltre 8 milioni di pixel che compongono l'immagine. 4K è anche il modo in cui i pixel sono riprodotti sullo schermo, in modo un più vicino alla realtà grazie alle tecnologie HDR, wide gamut color, e da asset pensanti per l'Ultra HD. Il tutto ovviamente senza nessuna perdita in termini di frame rate, rispetto alla versione 1080p".

Un altro fattore fondamentale sarà lo spatial audio, che completerà la componente visiva per creare un'esperienza sia da ammirare che da sentire.