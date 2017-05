Xbox Scorpio: il display del dev-kit può mostrare varie informazioni utili

L'insider Jez ha pubblicato su Twitter un breve video che mostra in azione ilpresente sul dev-kit di. Il mini schermo in questione non serve solamente come contatore per gli FPS ma può essere personalizzato e programmato a piacere per visualizzare a piacere varie informazioni utili per gli sviluppatori.

Nei giorni scorsi, il display del dev-kit di Xbox Scorpio è stato al centro di numerose discussioni sul web, alcuni membri della community hanno infatti suggerito a Phil Spencer di non rimuovere lo schermo nella versione definitiva della console, così da avere il contatore degli FPS sempre visibile. Albert Penello di Microsoft è intervenuto su NeoGAF per specificare che questa caratteristica è presente unicamente sui dev-kit e non sarà mantenuta nel design finale di Xbox Scorpio.