Xbox Scorpio: emergono le prime informazioni sui kit di sviluppo

Nel corso di un'intervista a Gamasutra,ha svelato i primi dettagli sui dev kit di. I prototipi della nuova console di Redmond saranno spediti a diversi team di sviluppo nelle prossime settimane.

Stando a quanto emerso, i kit di sviluppo di Xbox Scorpio presentano delle specifiche leggermente maggiori di quelle che potrà vantare la console nella sua forma definitiva. Parliamo infatti di una GPU da 44CU (contro le 40 di Scorpio), con 2816 core e un clock speed a 1172 MHz, il tutto a raggiungere i 6,6 TeraFLOPS. La 'potenza in eccesso' permetterà di realizzare una versione principale del codice di gioco che dovrà poi essere scalato e ottimizzato per ognuna delle console della famiglia Xbox.



Arriva inoltre un'importante conferma da Kareem Choudhry di Microsoft che, a differenza di PlayStation 4 Pro, i giochi già funzionanti su Xbox One potranno beneficiare di migliorie tecniche e grafiche su Scorpio senza che gli sviluppatori debbano impegnarsi nella realizzazione di modifiche ad hoc che richiedano lavoro aggiuntivo.

In calce all'articolo trovate alcune immagini ritraenti i dev kit di Xbox Scorpio: a giudicare da queste, sembrerebbe proprio che le dimensioni della console possano essere vicine a quelle di Xbox One S.