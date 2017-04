Xbox Scorpio: Game DVR permetterà di catturare screenshot frame-by-frame

Oltre ad aver rivelato le caratteristiche tecniche della console, l'analisi di Digital Foundry ha anche svelato un'interessante feature offerta daldi

Come vi abbiamo già riferito, Game DVR permetterà di catturare e riprodurre filmati in 4K e 60fps grazie al sistema di codificazione HECV (High Effiency Video Coding). Grazie a questo, le catture degli screenshot non subiranno perdite di qualità, ed in più ci si potrà spostare nella sequenza di gioco frame-by-frame, così da scegliere il momento perfetto da immortalare.

Xbox Scorpio arriverà sul mercato entro la fine del 2017; Microsoft terrà una nuova presentazione all'E3 2017. Intanto, è stato confermato che la console monterà un alimentatore interno più efficiente, e che i tempi di caricamento saranno sensibilmente inferiori rispetto a quanto vediamo su Xbox One.