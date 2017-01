Xbox Scorpio: un insider commenta il leak delle specifiche tecniche

Come riportato anche su queste pagine, nei giorni scorsi sono trapelate in rete le presunte specifiche tecniche didiffuse da Digital Foundry, testata che sarebbe entrata in possesso di alcuni documenti interni dirisalenti alla scorsa estate.

Secondo l'insider Jet (editor della sezione Xbox di Windows Central) le caratteristiche tecniche in questione sarebbero datate e non rispecchierebbero la realtà dei fatti. La documentazione infatti risalirebbe ai tempi dell'E3 ma da allora le sarebbero cambiate, l'insider però non si spinge oltre a questa semplice dichiarazione. A potenziale conferma di questa tesi troviamo i recenti cambiamenti apportati al sito ufficiale di Scorpio, Microsoft ha infatti rimosso qualsiasi riferimento al supporto VR, anche se i motivi di questa scelta non sono del tutto chiari.

Non ci resta che attendere per saperne di più: secondo alcuni rumor, Scorpio potrebbe essere annunciata in primavera, prima dell'E3 di Los Angeles, anche in questo caso però manca qualsiasi conferma ufficiale in merito.