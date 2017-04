Xbox Scorpio introdurrà la tecnologia AMD FreeSync 2 su console

Dopo il reveal delle specifiche tecniche di Xbox Scorpio della scorsa settimana, Digital Foundry continua a fornire nuove informazioni sulla prossima console di Microsoft, che introdurrà la tecnologia AMD FreeSync 2 su console attraverso lo standard HDMI 2.1.

Grazie ad AMD FreeSync 2 sarà la console a dettare il refresh rate del monitor, eliminando così i fastidiosi scatti prodotti da una distribuzione non omogenea dei frame e lo screen tearing nel giochi che utilizzano l'adaptive VSync. A differenza dell'attuale tecnologia FreeSync, la seconda revisione funzionerà grazie allo standard HDMI 2.1 e permetterà di intervenire anche in situazioni con framerate inferiori ai 30fps.

Dal momento che lo standard HDMI 2.1 non è ancora stato finalizzato, non sono ancora in commercio monitor in grado di sfruttare tale tecnologia, ma Microsoft ha garantito che quando lo saranno il supporto sarà garantito.