Xbox Scorpio: un nuovo leak rivela le (presunte) specifiche hardware?

Sulle pagine di SegmentNext.com è apparso un rumor sulle presunte specifiche hardware di, la prossima consoleche promette di supportare la Realtà Virtuale e giochi a risoluzione

Stando alle caratteristiche hardware riportate nel leak, Xbox Scorpio dovrebbe montare: una ,emoria totale di 13 GB (12 GDDR5X condivisi e 1 GB DDR3 per le app e la console in stand by), VEGA GPU (a 6.3 TFLOPS, 64 ROPS e 130 TMU, 950 Mhz, 64 ALU, GCN 4.0), una CPU basata sulla tecnologia Ryzen (personalizzata da Microsoft), un chip audio DPS dedicato, SoC prodotto a 14 nm e una potenza complessiva compresa tra 6.5 e 7 Teraflops. Dal momento che si tratta di una semplice voce di corridoio, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, in attesa di una conferma (o una smentita) da parte di Microsoft.