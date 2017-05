Xbox Scorpio leggerà gli hard disk esterni configurati per Xbox One

Mentre attendiamo di conoscere aspetto, prezzo e funzionalità di Xbox Scorpio - la nuova console di casa Microsoft - il sempre attivo sui social Phil Spencer ha risposto alla domanda di un fan riguardo agli hard disk esterni. A quanto pare, Scorpio leggerà i dispositivi USB utilizzati su Xbox One.

Come confermato in un tweet del capo della divisione Xbox, l'azienda di Redmond sta lavorando per fare in modo che gli hard disk utilizzati su Xbox One siano perfettamente compatibili con la nuova macchina "mid-gen", permettendo di ritrovare la propria libreria di giochi una volta effettuato l'upgrade della console. Questa caratteristica consentirebbe di iniziare a divertirsi con Xbox Scorpio fin da subito, senza dove re-installare ogni gioco.

Recentemente, Spencer è stato criticato da alcuni giocatori per alcune dichiarazioni mal interpretate sui giochi single-player.