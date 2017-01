Xbox Scorpio: Major Nelson inizia il conto alla rovescia per l'E3 2017

ha già iniziato il countdown verso l'E3 2017: tramite il suo profilo Twitter, Larry Hryb ci ricorda come manchino "solamente" 159 giorni all'inizio della fiera di Los Angeles. Cheabbia in serbo delle interessanti sorprese?

Come ipotizzato da SegmentNext, Microsoft potrebbe aver deciso di svelare data di uscita, prezzo e line-up di Scorpio proprio all'E3 2017, anzichè nel corso di uno speciale evento dedicato alla presentazione della nuova console. Di certo, la prossima edizione della fiera sarà molto importante per la casa di Redmond, che svelerà per l'occasione tutte le novità in arrivo su Xbox One, Scorpio e Windows 10 a fine anno e nel prossimo futuro.