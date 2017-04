Xbox Scorpio: la mancanza di esclusive non sarà un problema per Jakub Mikyska

Come ribadito più volte da Phil Spencer,non avrà giochi esclusivi e tutti i titoli disponibili sulla piattaforma gireranno anche su Xbox One e Windows 10. La mancanza di vere e proprie esclusive potrebbe danneggiare le vendite della console? Non secondo gli analisti, e anche lo sviluppatoreè dello stesso avviso.

Jakub Mikyska (autore di Mothergunship) ha infatti espresso la sua opinione in merito: "Le esclusive aiutano a vendere un sistema, questo è innegabile. Microsoft lo sa ma sono certo che abbiano valutato bene i costi e i rischi di questa operazione. L'obiettivo della società è quello di creare un ricco ecosistema che includa Xbox One, Xbox Scorpio e Windows 10, con giochi esclusivi per il brand Xbox. In un certo senso, il concetto di esclusiva ovviamente resterà, il fatto che i titoli saranno accessibili su tre diverse piattaforme è in realtà solo un bene per i consumatori e per l'industria."

Recentemente, diversi analisti hanno espresso i propri pareri su Xbox Scorpio, tra questi anche la società di analisi NPD, che prevede un grande successo per la console Microsoft nel 2017. Anche Michael Pachter si dice fiducioso, a patto che Scorpio non costi più di 399 dollari, le previsioni attuali di Digital Foundry parlano di un prezzo di vendita pari a 499 dollari, anche se, ribadiamo, si tratta di una semplice previsione priva di conferma.