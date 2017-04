Xbox Scorpio: Migliorerà il Frame Rate, difficilmente porterà i 30fps a 60fps

ha rivelato numerosi di dettagli su, la console che uscirà a fine 2017 e sarà 100% compatibile con il parco software Xbox One. La console è stata progettata per, portando la risoluzione a 4K nativi, aggiungendo il supporto all'HDR e migliorando i filtri sulle texture.

Molti giocatori però sono interessati alla fluidità, e quindi al frame rate, più che alla risoluzione, essendo quasi tutti in possesso di uno schermo 1080p. Ce lo siamo domandati all’uscita di PS4 Pro, e lo facciamo per Scorpio: il raddoppio del frame rate, anche restando a 1080p, è possibile?

Facciamo un passo indietro per spiegare che la GPU di Xbox Scorpio ha potenza sufficiente per renderizzare qualsiasi gioco Xbox One (che girasse almeno a 1080p) in 4K nativi. Se questo girava anche a 60 FPS, su Scorpio si avrà ovviamente un gioco in 4k a 60 FPS.

Scorpio però non ha la potenza necessaria per quadruplicare i pixel e contemporaneamente raddoppiare il frame rate, portando un gioco Xbox One che girava a 30 FPS e 1080, in 4k a 60 FPS. In linea del tutto teorica servirebbe una GPU da 1.3 x 4 x 2 = 10,2 Teraflops!

Nel caso invece la potenza della GPU fosse tutta concentrata sul raddoppio dei frame generati ogni secondo, restando quindi alla risoluzione di 1080p (come su Xbox One) la GPU avrebbe potenza sufficiente e persino in eccesso per raggiungere questo risultato.

Ma la strada è ancora in salita: in questo caso molto probabilmente, sarà la CPU a fare da collo di bottiglia essendo migliorata solo del 30%. Molti giochi per restare ancorati ai 30 FPS, sfruttano la CPU di Xbox One quasi al 100%. Per raddoppiarne il frame rate servirebbe quindi anche una CPU quasi il doppio più potente.

Non tutti i giochi però sono pesanti allo stesso modo sulla CPU e certamente ci saranno delle eccezioni. Inoltre AMD ha creato per Microsoft una CPU che dialoga meglio con la GPU, scaricando su di essa parte dei suoi compiti, e soprattutto molto ottimizzata per le librerie Direct3D 12; le software house che vorranno e sapranno scrivere i propri engine 3D per questa tecnologia potrebbero avere su Scoprio le migliori performance dal punto di vista del frame rate, e questo comprenderà, in alcuni casi, persino il raddoppio del frame rate, sempre ovviamente restando nei paraggi dei 1080p.