Xbox Scorpio: nemmeno Digital Foundry è a conoscenza del vero nome della console

Nella giornata di oggi, Digital Foundry ha svelato in esclusiva le caratteristiche tecniche di Xbox Scorpio, senza però fornire informazioni quali finestra di lancio, prezzo e aspetto della nuova console. Sfortunatamente, la testata britannica non è riuscita a scucire dal team di Xbox nemmeno il nome ufficiale.

Interrogata infatti sul nome che sarà dato alla macchina mid-gen di Microsoft, Digital Foundry ha confermato di non esserne a conoscenza. Secondo quanto comparso sul sito spagnolo elsate.com, la prossima console potrebbe essere chiamata Xbox One X, mantenendo così coerente la nomenclatura utilizzata per Xbox One S, aggiornamento del modello originale con un form factor più compatto e dotata alimentatore interno.

Intanto, le specifiche svelate oggi sono state confrontate con quelle di PlayStation 4 Pro.