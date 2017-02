Xbox Scorpio non uscirà ad agosto, Microsoft smentisce i rumor

Nella giornata di ieri,ha annunciato, rivelando che il gioco sarà disponibile dal 25 agosto su Xbox One, Project Scorpio, Windows 10, PlayStation 4 e PS4 Pro: questo vuol dire che la nuova console della casa di Redmond arriverà sul mercato ad agosto?

In realtà no, Microsoft ha infatti chiarito la situazione con un post pubblicato su Xbox Wire, dove viene specificato che tutti coloro che effettueranno il preordine o acquisteranno una copia digitale de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra da Xbox Store e Windows Store sarà possibile scaricare gratuitamente il gioco anche su Scorpio non appena la console sarà disponibile, alla fine del 2017.