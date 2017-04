Xbox Scorpio: nuove immagini mostrano i miglioramenti grafici su TV 4K e Full HD

Nel corso di un evento privato,è tornata a sfoggiare tutta la potenza di, la nuova console di Redmond che debutterà entro la fine del 2017.

Come vi abbiamo già riferito sulle nostre pagine, Scorpio migliorerà l'aspetto grafico dei giochi sia sui pannelli 4K che quelli in Full HD (questo grazie al supersampling che già vediamo applicato in alcuni casi su PlayStation 4 Pro).

Una dimostrazione pratica delle potenzialità della console, la offrono alcune nuove immagini tratte da una tech demo mostrata durante un recente evento privato, e poi diffuse sul sito di Windows Central. Seguendo questo indirizzo e sfruttando lo slider liberamente manovrabile, potrete notare i miglioramenti ottenuti dalla risoluzione 4K prima, e dai 1080p con supersampling poi.

Le immagini offrono qui un mero confronto tra le risoluzioni applicabili su Xbox One e Scorpio: quando è stato proposto un paragone similare con Forza Motorsport, Microsoft ha asserito che circa il 40% delle potenza della GPU della console (grazie alla quale sarebbe stato possibile, ad esempio, applicare filtri grafici superiori) era rimasta inutilizzata.



Ricordiamo che Microsoft tornerà a presentare Xbox Scorpio durante l'E3 2017 di Los Angeles.