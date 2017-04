Xbox Scorpio potrebbe avere dimensioni simili a quelle di Xbox One S

La presentazione a cura di Digital Foundry delle specifiche tecniche di Xbox Scorpio, prossima console di casa Microsoft, non ha esattamente soddisfatto i meno avvezzi ai tecnicismi, i quali erano ansiosi di conoscere aspetto, prezzo e giochi della macchina di Redmond.

Sul noto forum NeoGAF, un utente ha provato a immaginare la grandezza di Xbox Scorpio realizzando un mockup partendo dalle nuove immagini fornite dalla compagnia statunitense. Come si può notare, le dimensioni appaiono piuttosto contenute, e secondo l'autore dovrebbero essere molto simili a quelle di Xbox One S. Inoltre, scorrendo tra i post del thread, un utente ha fatto notare il differente posizionamento del lettore Blu Ray: mentre sulle precedenti console si trovava sul lato sinistro, su Project Scorpio dovrebbe essere collocato su quello destro.

Per capire di preciso come si presenterà quella che Microsoft descrive come "la console più potente di sempre", non ci resta che attendere l'E3 2017.