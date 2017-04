Xbox Scorpio: le prestazioni di CPU, GPU e memoria saranno scalabili

Continuano a giungere nuove informazioni su Xbox Scorpio, la nuova console di Microsoft pensata per il gaming in 4K. Stando a quanto riportato da eurogamer.net, le performance di CPU e GPU potranno essere scalate in base alla richiesta, in modo da rendere i consumi ancora più efficienti.

Ad esempio, scorrendo i menu di sistema le richieste di CPU e GPU saranno ridotte, e la potenza risparmiata sarà subito a disposizione dei giocatori quando sarà avviato un titolo.

"L'engine di Xbox Scorpio avrà otto stati per la CPU, cinque per la GPU e tre per la memoria", ha dichiarato Leo Del Castillo, General Manager del team Hardware di Xbox. "Naturalmente queste daranno il massimo durante l'esecuzione di un gioco ad alte prestazioni, mentre in altri utilizzi i consumi della console saranno ridotti al minimo".

Del Castillo ha proseguito dicendo che questa soluzione non solo è migliore per l'impatto ambientale, ma permette alla console di minimizzare il lavoro del sistema termico e di far lavorare le ventole alla velocità più bassa possibile.

Xbox Scorpio sarà giocabile nel corso della FanFest organizzata da Microsoft per il prossimo E3, evento nel quale scopriremo tutti i dettagli sulla nuova console di Redmond.