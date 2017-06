Xbox Scorpio: il prezzo non supererà i 500 dollari secondo un nuovo rumor

Da tempo si parla del possibile prezzo di: alcuni analisti hanno suggerito che la console potrebbe costare più di, ipotesi smentita da Jez Corden di Windows Central e oggi anche da una fonte vicina a SegmentNext.

La fonte in questione (non meglio specificata) parla di un prezzo di lancio non superiore ai 500 dollari, smentendo quindi le previsioni di vari analisti che parlavano di prezzi ben più alti della cifra indicata. Microsoft ha più volte ribadito che Xbox Scorpio sarà una piattaforma premium e che il suo costo sarà elevato, ma non troppo diverso rispetto a quanto siamo abituati a pagare per una nuova console.

Non ci resta che attendere pochi giorni per saperne di più, il prezzo e la data di lancio di Xbox Scorpio saranno svelati domenica 11 giugno alle 23:00 durante la conferenza E3 di Microsoft.