Xbox Scorpio e PS5: secondo uno sviluppatore il fotorealismo sarà inevitabile

Quale livello di fedeltà grafica sarà possibile raggiungere sfruttando al massimo le potenzialità di? A questa domanda prova a rispondere Jamie Fisher, producer di, attualmente al lavoro su

Interpellato da GamingBolt sull'argomento, Fisher esprime la sua opinione: "Non mi interessa granchè quello che ci sarà dentro il guscio della console, mi interessano i giochi. Vorrei che i prossimi hardware possano permettere a me e ai miei colleghi di creare giochi curatissimi, il raggiungimento di una qualità fotorealistica sarà inevitabile, in futuro. La potenza dell'hardware continua ad aumentare, di conseguenza non passerà molto prima di vedere giochi con grafica fotorealistica, probabilmente ci riusciremo durante la prossima generazione di console, in caso contrario pazienza, personalmente mi interessano di più i giochi ben fatti che una grafica fedele alla realtà..."

Cosa ne pensate di questa opinione? Siete d'accordo con le parole di Jamie Fisher?