Xbox Scorpio: la qualità della grafica dipenderà dalle scelte degli sviluppatori

Gli sviluppatori di Bebylon Battle Royale, titolo in via di sviluppo per la realtà virtuale, si sono espressi sulle capacità grafiche che offrirà Project Scorpio, sostenendo che la qualità visiva del prodotto finito dipenderà dalla volontà degli sviluppatori.

La dichiarazione si allinea dunque con quanto affermato da Albert Penello, Senior Director of Product Management and Planning presso Microsoft: gli sviluppatori avranno la libertà di sfruttare le caratteristiche tecniche della console nella maniera che riterranno più appropriata. D’altronde, se un titolo non è stato progettato per utilizzare le risoluzioni 4K, forzare quell’aspetto potrebbe in alcuni casi peggiorarne la qualità complessiva. Di recente sono trapelati alcuni documenti che rivelerebbero le presunte caratteristiche della prossima home console della casa di Redmond, confermando una potenza complessiva compresa tra i 6.5 e i 7 TFLOPS, e 13 GB di RAM, di cui 12 GDDR5X e 1 DDR3 per le applicazioni.

Project Scorpio sarà disponibile a fine 2017.