Xbox Scorpio monterà le nuove CPU di AMD basate su architettura Vega?

Comeha dichiarato,sarà, al momento del lancio, la console più potente mai creata. Tuttavia, oltre al fatto che la sua GPU girerà a 6TFLOPs, non conosciamo ancora molte informazioni sull'hardware di Scorpio.

Un possibile indizio arriva oggi da un'immagine postata da un utente su NeoGaf, scattata durante l'evento CES, allo stand di AMD. Come potete vedere dall'immagine in calce, è ben presente su un monitor la scritta "Xbox Project Scorpio - 4K Gaming and VR", proprio nei pressi dei pannelli dedicati alle nuove CPU di AMD basate su architettura Vega, incluse le Ryzen.

Fosse vero, Scorpio potrebbe rappresentare un balzo in avanti davvero notevole rispetto a Xbox One. Tuttavia, non vi è alcuna conferma in merito, attendiamo che Microsoft sveli maggiori informazioni su Xbox Scorpio.