Xbox Scorpio sarà giocabile durante la FanFest dell'E3 Microsoft

ha annunciato il ritorno dellaal prossimodi Los Angeles. Durante la fiera tutti i partecipanti avranno l'opportunità di giocare con, grazie alle postazioni di prova che verranno messe a disposizione dei visitatori.

Non è un mistero, del resto, che il focus del prossimo E3 Microsoft sarà tutto su Project Scorpio, la nuova console della casa di Redmond che si è già mostrata nelle sue specifiche hardware con il reveal curato da Digital Foundry. Durante la FanFest, in particolare, i partecipanti (che in tutto saranno 500) potranno provare con mano una serie di demo installate su Scorpio. L'evento avrà inizio l'11 Giugno con la conferenza Microsoft, per proseguire il 12 Giugno con gli spazi dedicati alle varie postazioni di prova con le demo dei giochi.